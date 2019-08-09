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    إيران تعلن أن من حقها التصدي للتهديد الناجم عن وجود إسرائيل في الخليج

    12:16 م الجمعة 09 أغسطس 2019
    إيران تعلن أن من حقها التصدي للتهديد الناجم عن وجود إسرائيل في الخليج

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    طهران- (د ب ا):

    اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "احتمال تواجد قوات الكيان الصهيوني في الخليج الفارسي يشكل تهديدا سافرا لإيران".

    جاء ذلك ردأ على اعلان إسرائيل عن استعدادها للانضمام إلى تحالف عسكري امريكي لحماية الملاحة في الخليج.

    وتابع موسوي "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن هذا التحالف مثير للتوتر وإن طهران تعتبر أي تواجد للكيان المحتل في الخليج الفارسي تهديدا واضحا لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وسببا لإثارة الأزمة وعدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي".

    وذكر" وفي إطار سياسة الردع والدفاع عن النفس ترى (إيران) من حقها مواجهة هذا التهديد والدفاع عن نفسها و ترى أن مسؤولية هذا الإجراء الخطير على عاتق أمريكا والكيان الصهيوني اللاشرعي" .

    وفي حال مشاركة إسرائيل في هذه التحالف ،فإنه سوف يؤجج التوترات القائمة بين طهران وتل ابيب على خلفية الوجود الإيراني في سورية والبرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديدا لوجودها.

    وزارة الخارجية الإيرانية طهران إيران إسرائيل أمريكا

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