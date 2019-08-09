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    ​مسئولة أمريكية: ندعم رائدات الأعمال في القطاعات الناشئة في أنحاء العالم

    01:58 ص الجمعة 09 أغسطس 2019
    ​مسئولة أمريكية: ندعم رائدات الأعمال في القطاعات الناشئة في أنحاء العالم

    مانيشا سينج

    واشنطن - (أ ش أ):

    أكدت الولايات المتحدة حرصها على توفير الفرص الملائمة للنهوض الاقتصادي بالمرأة وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم المشاركة الاقتصادية لرائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم خصوصا في القطاعات الناشئة.

    وأكدت مساعدة وزير الخارجية للشئون الاقتصادية مانيشا سينج ـ خلال افتتاحها مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة اليوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن ـ أهمية تعزيز الاحترام لحقوق المرأة ومعالجة المخاطر والتحديات التي تواجهها.

    وركز المؤتمر ـ الذي استضافه مكتب الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأمريكية ـ على مشروعات المرأة في مجال المعادن والمجوهرات والأحجار الثمينة، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة.

    ونوهت المسئولة الأمريكية بدعم بلادها لمعايير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فيما يخص الاهتمام بمجال المعادن في المناطق المتأثرة بالنزاعات والمعرضة للخطر.

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    الولايات المتحدة المرأة رائدات الأعمال القطاعات الناشئة

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