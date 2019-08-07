مقتل 13 مسلحا حوثيا في مديرية باقم باليمن

صنعاء - (أ ش أ)

قتل نحو 13 مسلحا من مليشيا الحوثي، اليوم /الأربعاء/ في كمين نفذه الجيش اليمني وغارات لتحالف دعم الشرعية، شرق مديرية باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، عن مصدر عسكري قوله: "إن 9 من عناصر المليشيا قتلوا إثر غارة دقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعا لهم شرق باقم، إضافة إلى 4 آخرين لقوا حتفهم خلال كمين محكم لوحدات الجيش الوطني".

في سياق آخر، عثر صيادون على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي في سواحل منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوب غربي محافظة الحديدة.

يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة، فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها المليشيا الحوثية.