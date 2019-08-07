تطورات "مقلقة" في اليمن.. والإمارات توجه رسالة

القاهرة – مصراوي:

شهدت الأوضاع في اليمن تطورًا خطيرًا، بدعوة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، هاني بن بريك، "النفير العام"، ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة "معاشيق" بعدن، ردًا على ما وصفه باعتداء الحرس الجمهوري على المتظاهرين السلميين.

ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، التطورات حول قصر المعاشيق بـ"المقلقة"، داعيًا إلى التهدئة.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه لا يمكن أن يكون التصعيد خيارًا مقبولًا، لافتًا إلى أن الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات "لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".

وأصيب شخصان، أحدهما بحالة حرجة نتيجة إصابته في الرأس، في مواجهات مسلحة محدودة، اندلعت ظهر اليوم، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

جاء ذلك إثر إطلاق نار على محتجين اتجهوا نحو القصر الرئاسي في مدينة كريتر، عقب تشييع جثامين القيادي الجنوبي العميد منير اليافعي وعدد من الجنود، الذين قتلوا في هجوم استهدف معسكر "الجلاء" الخميس الماضي.

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك النفير العام، اليوم الأربعاء، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن.

واتهم بن بريك في خطاب عبر التليفزيون، قوات حزب الإصلاح بالاعتداء على المشيعين في عدن، خلال مراسم تشييع قتلى الهجوم على قاعدة الجلاء في عدن الأسبوع الماضي.