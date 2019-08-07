الجيش الوطني الليبي يعلن استهداف طائرة حربية لحكومة الوفاق

طرابلس- (د ب أ):

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأربعاء، استهداف طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك بعد هبوطها على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري، والتي كانت تقصف مدنيين في تخوم طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات شرق ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك: "إن قواتهم الجوية استهدفت اليوم طائرة حربية نوع (L39) على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري،أثناء قصفها مدنيين في تخوم طرابلس".

وفي ذات السياق، نقلت قناة ليبيا الحدث عن مصدر عسكري قوله: "إن القوات الجوية التابعة لحفتر قامت بقصف طائرة مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق بعد قيامها بمهام قتالية وهبوطها في مطار مصراتة العسكري".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب حكومة الوفاق اللييبة حول هذا الاستهداف.

وتدور في الأطراف الجنوبية لطرابلس منذ 4 أبريل الماضي معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وقوات الجيش الوطني الليبي.