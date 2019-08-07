البعثة الأممية في ليبيا تبدي قلقها من استمرار اختفاء نائبة بالبرلمان في بنغازي

القاهرة- (د ب أ):

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء استمرار الاختفاء القسري لعضو الهيئة التشريعية في مجلس النواب الليبي سهام سرقيوة.

وقالت البعثة، التي تمارس عملها من طرابلس في بيان لها اليوم الاربعاء ، إن "سرقيوة قد اختطفت بصورة وحشية من منزلها في بنغازي في 17 يوليو الماضي على يد وحدة من المسلحين الذين أصابوا أحد أقربائها وزوجها أثناء عملية الاختطاف".

وعلقت البعثة على تصريح وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة حول قضية سرقيوة بالقول: "إن الإعلان الذي صدر مؤخراً عن أحد مسؤولي السلطات المعنية والذي يفيد بأن مجموعة مجهولة من الإرهابيين ربما يكونون قد تسللوا إلى بنغازي واختطفوا السيدة سرقيوة لا يحمل أية تطمينات حول سلامتها ومكان تواجدها".

وجددت البعثة دعوتها للسلطات المعنية لإجراء تحقيق شامل حول الاعتداء على مسكن النائبة واختفائها القسري وإلى الكشف عن مكان تواجدها.

وعبرت البعثة عن عدم ارتياحها إزاء سلامة وأمن سرقيوة، مؤكدة أن السلطات مسؤولة عن سلامة وأمن الأشخاص ضمن الأراضي التي تسيطر عليها بما في ذلك حالة الاختفاء القسري المطول هذه.

وأضافت أن "الاختطاف والاختفاء القسري على خلفية التعبير عن الآراء السياسية أو الانتماءات يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن "لهذه القضية أثر مثبط على عمل الناشطات في ليبيا"، مؤكدة على عدم تهاونها مع إسكات أصوات النساء في مناصب صنع القرار، والتزامها بدعم الدور الهام الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد.