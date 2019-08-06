أردوغان: ننتظر من الولايات المتحدة خطوة في الملف السوري تليق بتحالفنا

أنقرة - (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء بأن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة خطوة في الملف السوري تليق بالتحالف القائم بين الجانبين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول في فعالية اليوم :"ننتظر من الولايات المتحدة، التي هي حليفتنا في حلف شمال الأطلسي ناتو وشريكتنا الاستراتيجية، أن تتخذ خطوة تليق بالحليف الحقيقي بخصوص الملف السوري".

وانطلقت أمس في تركيا جولة محادثات تركية أمريكية جديدة بشأن إقامة منطقة "آمنة" شمالي سورية.

وكانت جولة سابقة عُقدت في يوليو الماضي. وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في حينها بأن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق.

وتتطرق أردوغان إلى العمليات العسكرية التركية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في العراق ووحدات حماية الشعب الكردية في سورية، وقال :"لا يمكن لتركيا أن تشعر بالأمان ما لم يتم القضاء" عليهما.

وقال :"مصممون على اجتثاث حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية ... وخطواتنا بخصوص شرق الفرات ستدخل مرحلة مختلفة قريبا".

وأشاد أردوغان بأسلوب تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قضية شراء تركيا لمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، وقال :"آمل أن يواصل الرئيس دونالد ترامب موقفه الصائب بخصوص موضوع منظومة إس -400 وعدم السماح بتأثير هذه المسألة على علاقاتنا".

وقال إن :"شراء تركيا منظومة إس -400 ليس خيارا استراتيجيا بل تجاريا بحتا"، وأن "موقف حلفائنا المتعنت تجاه بلادنا هو الذي دفعنا نحو هذا الخيار".