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بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي "مهما كانت الظروف"

10:57 م الإثنين 05 أغسطس 2019
بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي "مهما كانت الظروف"

الاتحاد الأوروبي

لندن - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، من مقرها في دواننج ستريت أن المملكة ستغادر الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل "مهما كانت الظروف".

وقال وزير الصحة، مات هانكوك، إن أعضاء حزب المحافظين الرافضين لذلك الموقف لن يكون بوسعهم الحيلولة دون تحققه، بحسب صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.

وفي ظل إصرار حكومة بوريس جونسون على موقفها إزاء الاتحاد الأوروبي، يواصل الجنيه الاسترليني رحلة هبوطه.

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن الأسكتلنديين باتوا يرغبون في الانفصال عن المملكة المتحدة بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة ترغب في البقاء.

الاتحاد الأوروبي لندن الحكومة البريطانية مات هانكوك

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