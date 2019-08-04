إيران: ظريف تلقى دعوة ليلتقي ترامب في البيت الأبيض

طهران - (د ب أ):

قال متحدث حكومي في طهران اليوم الأحد إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقى دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وتأتي الأنباء عن الدعوة، التي قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن السيناتور الأمريكي راند باول هو الذي قدمها، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية الإيراني.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي في طهران: "أولا، يلتقي سيناتور أمريكي مع ظريف، وهو مدعو بعد ذلك [إلى البيت الأبيض]، لكن في النهاية فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات ... إنه أمر صبياني وسخيف حقا".

وقال المتحدث إن ظريف نفسه سوف يعلن قريبا مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع مع السيناتور الجمهوري والدعوة إلى البيت الأبيض.

وفي 19 يونيو، طلب ترامب من سيناتور ولاية كنتاكي التحدث إلى ظريف حول سبل استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية من قبل أن ظريف والسيناتور الأمريكي التقيا خلال رحلة إلى نيويورك.

وقال ربيعي إن المحادثات بين واشنطن وطهران لا يمكن أن تستأنف دون عودة ترامب إلى اتفاق فيينا النووي لعام 2015 ورفع العقوبات.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران دوامة تدهور في السنوات الأخيرة، حيث يتهم ترامب إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط بسياستها الخارجية.

وفي مايو من العام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يهدف إلى منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك أسلحة نووية، وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق ضد إيران.