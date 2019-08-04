ارتفاع عدد وفيات غرق 3 قوارب في الفلبين إلى 25 شخصا

مانيلا - (د ب أ):

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن غرق ثلاث قوارب بمحركات في وسط الفلبين إلى 25 شخصا، مع بقاء ستة أشخاص في عداد المفقودين، وفقا لما أعلنه مسؤولو الإغاثة من الكوارث اليوم الأحد.

وقال المسؤولون إن فرق الطوارئ انتشلت 13 جثة من المياه بين مدينة إيلويلو وجزيرة جيمارس.

وقال مكتب ادارة الإغاثة من الكوارث في المدينة إنه تم إنقاذ 69 شخصا من موقع حادث غرق القوارب الذي وقع أمس السبت وسط البحار العاصفة.

وقال خفر السواحل الفلبيني إن القوارب الثلاثة كانت تسير بشكل منفصل بين مدينة إيلويلو وجزيرة جيمارس عندما ضربتها رياح شديدة وأمواج قوية.

وكان إجمالي 86 راكبا وطواقم من 13 فردا على متن القوارب الثلاثة وقت الحادث .

وهطلت أمطار غزيرة على أجزاء من الفلبين بسبب منخفض جوي استوائي قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إن المنخفض الجوي الإستوائي حنا كانت ترافقه رياح سرعتها القصوى 55 كيلو مترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة.

وكان المنخفض يتحرك صوب الشمال والشمال الغربي بسرعة 15 كيلو مترا في الساعة ومن غير المرجح أن تصل إلى اليابسة في الفلبين.