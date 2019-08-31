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    وزير الخارجية الباكستاني يرحب بقرار "النواب الأمريكي" مناقشة الوضع في كشمير

    10:45 م السبت 31 أغسطس 2019
    وزير الخارجية الباكستاني يرحب بقرار "النواب الأمريكي" مناقشة الوضع في كشمير

    وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

    إسلام آباد - (أ ش أ):

    رحب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم السبت، بالقرار الصادر عن لجنة الشئون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي مناقشة الأوضاع الراهنة في كشمير المحتلة.

    وأضاف قريشي - فى تصريحات حصرية أدلى بها إلى قناة (جيو) الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن مناقشة لجنة الشئون الخارجية من شأنه أن يكون مفيدا للنزاع في كشمير، دون أن يتطرق إلى أية تفاصيل أخرى بهذا الغرض.

    وأشار قريشي إلى أن المواطنين الباكستانيين بالخارج، خاصة الأمريكيون من ذوي الأصول الباكستانية، لعبوا دورا رئيسيا في إثارة القضية على المستوى الدولي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء عمران خان يعتزم - أيضا - طرح النزاع في كشمير، خلال خطابه الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل.

    وكانت الهند قد أثارت غضب باكستان إثر قيامها في الخامس من أغسطس الجاري بإلغاء الوضع الخاص لكشمير وإرسال أعداد غير مسبوقة من القوات الهندية إلى الإقليم المتنازع عليه ووضع الشخصيات السياسية الكشميرية رهن الاحتجاز .

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