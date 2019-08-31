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    واشنطن: وجهنا ضربة جوية لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة في إدلب السورية

    06:09 م السبت 31 أغسطس 2019
    واشنطن: وجهنا ضربة جوية لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة في إدلب السورية

    أرشيفية

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن توجيه ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة في إدلب.

    ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، دون مزيد من التفاصيل.

    وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق - مقتل 40 عنصرا بينهم قادة في جبهة النصرة و"حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة، جراء غارات يرجح أنها من قبل طيران التحالف الدولي استهدفت تجمعا لهم في إدلب.

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