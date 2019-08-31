مقتل جندي أمريكي خلال عملية قتالية في أفغانستان

كابول- (د ب أ):

ذكرت بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان في بيان أن جنديا أمريكيا قُتل خلال عملية قتالية في البلاد.

ولم يكشف الناتو عن هوية الجندي ولا مكان الحادث.

ولقي إجمالي 15 جنديا أمريكيا حتفهم في أفغانستان منذ بداية العام.

وعلى الرغم من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وممثلين من حركة طالبان بشأن إحلال السلام في أفغانستان، يشن المسلحون هجمات بشكل يومي على قوات دولية ومحلية في مختلف أنحاء البلاد.