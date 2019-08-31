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    مقتل جندي أمريكي خلال عملية قتالية في أفغانستان

    12:18 م السبت 31 أغسطس 2019
    مقتل جندي أمريكي خلال عملية قتالية في أفغانستان

    أرشيفية

    كابول- (د ب أ):

    ذكرت بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان في بيان أن جنديا أمريكيا قُتل خلال عملية قتالية في البلاد.

    ولم يكشف الناتو عن هوية الجندي ولا مكان الحادث.

    ولقي إجمالي 15 جنديا أمريكيا حتفهم في أفغانستان منذ بداية العام.

    وعلى الرغم من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وممثلين من حركة طالبان بشأن إحلال السلام في أفغانستان، يشن المسلحون هجمات بشكل يومي على قوات دولية ومحلية في مختلف أنحاء البلاد.

    حلف شمال الأطلسي أفغانستان عملية قتالية

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