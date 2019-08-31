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    ​السلطات الأمريكية تضبط عصابة مخدرات وتعتقل 35 في 3 ولايات

    07:31 ص السبت 31 أغسطس 2019
    ​السلطات الأمريكية تضبط عصابة مخدرات وتعتقل 35 في 3 ولايات

    الشرطة الأمريكية - أرشيفية

    واشنطن - (د ب أ):

    نجح أكثر من 120 من رجال إنفاذ القانون في ولايات فيرجينيا ونورث كارولينا وتكساس في ضبط عصابة مخدرات في عملية استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن اعتقال 35 شخصا، حسبما قال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة.

    وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنه تم توجيه اتهامات إلى 39 شخصا، بالتآمر لتوزيع وحيازة بغرض توزيع كميات كبيرة من الهيروين والفينتانيل والكوكايين.

    واتهمت السلطات المتهمين بالتورط في مؤامرة لتهريب المخدارت على نطاق واسع منذ مارس 2016 .

    كما ضبط رجال الشرطة 24 سلاحا و30 كيلوجراما من الفينتانيل و30 كيلوجراما من الهيرويين و5 كيلوجرامات من الكوكايين وأكثر من 700 ألف دولار نقدا.

    وقال ذاكري تيرويليجر، المدعى العام للمنطقة الشرقية بفرجينيا "الضبط الضخم للمخدرات والتي شملت فينتانيل يكفي لقتل أكثر من 14 مليون شخص، دليل إيجابي على قوة التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية وما بين الولايات".

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