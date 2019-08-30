"سنخلي جميع المواطنين".. الإمارات تصدر تحذيرًا للمغتربين في ولاية فلوريدا الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

أصدرت سفارة الإمارات في الولايات المتحدة، بيانًا تحذر المواطنين المغتربين في ولاية فلوريدا، من وصول إعصار دوريان.

ونشرت السفارة في مجموعة تغريدات على "تويتر"، بيانًا تحذر فيه من "حصار الأيام السبعة".

وقالت السفارة في بيانها "تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا، سنقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتين قبل وصول إعصار دوريان، الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019".

وتابعت "الرجاء التحضير للإخلاء، في حال عدم تلقي تعليمات من البعثات التمثلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يرجى الاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك، أو سفارة الدولة في واشنطن".

وأشارت السفارة إلى أن الإعصار الذي سيضرب شواطئ ولاية فلوريدا وشرق جورجيا، يمكن أن يكون خطيرا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، تحسبا لقوم إعصار دوريان المدمر.

أطلقت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، تحذيرا من الدرجة الأولى، وضرورة أن يأخذ المواطنون الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.

نشرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية مقطع فيديو لحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، التي أكد فيه أن فرق الاستجابة السريعة رفعت درجة الطوارئ إلى القصوى، استعدادا لمرور إعصار "دوريان" في الولاية الأمريكية.