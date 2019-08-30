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    البيت الأبيض يعترض على قمع حرية التجمع والتعبير عن الرأي في هونج كونج

    08:09 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    البيت الأبيض يعترض على قمع حرية التجمع والتعبير عن الرأي في هونج كونج

    البيت الأبيض

    واشنطن - (د ب أ):

    أعرب مسؤول في الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة، عن اعتراض إدارة الرئيس ترامب على محاولات حرمان سكان هونج كونج من حقوقهم في حرية التعبير والتجمع .

    ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المسؤول وصفه للاعتقالات التعسفية للشخصيات السياسية المعارضة بأنه تكتيك تستخدمه الأنظمة السلطوية.

    وقال المسؤول إن استخدام هونج كونج لهذا التكتيك مقلق خاصة وأن الإقليم كان معروف عنه منذ فترة طويلة احترام حكم القانون.

    يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوتر في هونج كونج قبل عطلة نهاية الأسبوع الثالث عشر على التوالي من الاحتجاجات ، حيث اعتقلت الشرطة العديد من الشخصيات المعارضة البارزة، ومن بينها الناشط البارز جوشوا وونج، بعد حظر مسيرة جماهيرية كانت مقررة يوم غد السبت.

    وتتواصل الاحتجاجات على مدى أشهر في هونج كونج، وكانت قد بدأت في 9 يونيو ضد مشروع قانون مثير للجدل كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين جنائيا من هونج كونج إلى الصين.

    وهونج كونج مدينة شبه متمتعة بالحكم الذاتي ولها حقوق خاصة وامتيازات حتى عام 2027.

    البيت الأبيض هونج كونج واشنطن ترامب

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