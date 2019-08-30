ترامب: سنجري محادثات مع الصين بشأن التجارة اليوم

واشنطن - (د ب أ):

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الخميس بالتوقيت المحلي أنه من المقرر أن تجري بلاده والصين محادثات بشأن التجارة اليوم الجمعة بدون الكشف عن تفاصيل.

جاءت تصريحات ترامب في أعقاب مؤشرات من جانب الصين بأنها لن ترد بشكل فوري على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، وأعربت عن رغبتها في التركيز على إلغاء الرسوم الجديدة، لمنع مزيد من التصعيد في الحرب التجارية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال ترامب، بسؤاله في مقابلة إذاعية مع شبكة "فوكس نيوز" عما إذا كان سوف يتم اجراء المحادثات المقررة في سبتمبر المقبل مع الصين، "هناك محادثات مقررة اليوم على مستوى مختلف".

وبعد ذلك بساعات، لم يؤكد أي جانب ما إذا كانت أي محادثات قد جرت.

وكانت الصين قد ألمحت أمس الخميس إلى عدم عزمها الرد على الفور على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي أعلن ترامب عنها الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن الأولوية هي لبحث إلغاء الرسوم الإضافية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنج القول للصحفيين في بكين أمس :"لدى الصين خيارات متنوعة للرد، إلا أنها تعتقد أن السؤال الذي يتعين بحثه حاليا هو إلغاء الرسوم الجديدة لمنع تصاعد الحرب التجارية".

ولم يفصح قاو عن أية تفاصيل في هذا الشأن بعد سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن الصين لن ترد على الإطلاق على التصعيد الأمريكي الجديد، واكتفى بتكرار نفس التصريحات.

وكان ترامب قد ذكر في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية ستزيد من 25% حاليا إلى 30% اعتبارا من أول تشرين أول/أكتوبر المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15% وليس بنسبة 10% كما كان مقررا على الكمية المتبقية من الواردات الأمريكية من السلع الصينية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار سنويا اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ترامب في تغريداته " كان يتعين الا تفرض الصين تعريفات جمركية جديدة على منتجات للولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار (ذات دوافع سياسية)" .