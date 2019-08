مسلح يفتح النار في مركز تجاري بولاية أمريكية وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)

تكساس - (د ب أ):

استجابت الشرطة في إل باسو، بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت لبلاغ حول مسلح يطلق النار في منطقة مركز تسوق "سيلو فيستا"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن حساب موقع تويتر الخاص بالشرطة.

وكتبت الشرطة: "الحدث ما زال دائرا" وأضافت: "تجنبوا المنطقة" المحيطة بشارعي هوكينز وجيتواي إيست.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أنه تم تداول أنباء عن سقوط ضحايا في حادث إطلاق النار في مركز لتوسق.

ونشر مغردون مقاطع فيديو لإخلاء الشرطة الأمريكية مركز التسوق من المتسوقين، محذرين من الاقتراب من المنطقة.

#Update: Just in - Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh