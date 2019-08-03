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    مسلح يفتح النار في مركز تجاري بولاية أمريكية وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)

    08:46 م السبت 03 أغسطس 2019
    مسلح يفتح النار في مركز تجاري بولاية أمريكية وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)

    إخلاء الشرطة الأمريكية مركز التسوق

    تكساس - (د ب أ):

    استجابت الشرطة في إل باسو، بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت لبلاغ حول مسلح يطلق النار في منطقة مركز تسوق "سيلو فيستا"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن حساب موقع تويتر الخاص بالشرطة.

    وكتبت الشرطة: "الحدث ما زال دائرا" وأضافت: "تجنبوا المنطقة" المحيطة بشارعي هوكينز وجيتواي إيست.

    وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أنه تم تداول أنباء عن سقوط ضحايا في حادث إطلاق النار في مركز لتوسق.

    ونشر مغردون مقاطع فيديو لإخلاء الشرطة الأمريكية مركز التسوق من المتسوقين، محذرين من الاقتراب من المنطقة.

    اخلاء مركز تسوق اطلاق نار تكساس الشرطة الأمريكية

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