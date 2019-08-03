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    الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين في جنوب اليمن

    08:12 م السبت 03 أغسطس 2019
    الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين في جنوب اليمن

    وزارة الخارجية الامريكية

    واشنطن - (أ ش أ):

    أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بشدة الهجمات التي نفذت على مدى اليومين الماضيين في جنوب اليمن، معربة عن تعازيها لأسر القتلى وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

    وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن مثل هذه الهجمات من قبل الحوثيين المدعومين من إيران أو من جانب تنظيمي "داعش" أو "القاعدة" غير مقبولة على الإطلاق.

    وشددت على ضرورة تعاون الأطراف اليمنية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع وتجلب السلام والازدهار والأمن إلى اليمن.

    هذا المحتوى من

    Asha
    وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن الحوثيين اليمن
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