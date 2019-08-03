انتهاء اجتماع اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال دون نتائج

رام الله - (د ب أ):

أعلن مسئوول في اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنها لم تتخذ في أول اجتماع رسمي لها اليوم السبت أي قرارات فورية بشأن المهام الموكلة إليها.

وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن اللجنة اكتفت لدى اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، باستعراض الخطوط العريضة لعملها.

وأوضح المسئول أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات على الفور بما في ذلك البت بمستقبل التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، على أن يتم البحث أكثر وتحديد الخيارات فيما يتعلق بالخطوات الفلسطينية المقبلة ودراسة تداعيات الأمر.

في الوقت نفسه، أشار المسئول إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أكد استمرار خطوات الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي والبحث عن بدائل عربية خاصة الأردن والعراق.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن اللجنة التي شُكلت في اجتماع القيادة الفلسطينية في 25 من الشهر الماضي اجتمعت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة عباس.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع استهدف "البدء بوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التزاما بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذها".

وأضافت الوكالة "ستستمر اجتماعات اللجنة لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن".

ولم تعلن الوكالة التشكيلة الكاملة لأعضاء اللجنة، لكن الصورة الرسمية للاجتماع أظهرت مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وأعلن عباس في 25 من الشهر الماضي قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على هدمها عشرات الشقق السكنية في جنوب شرق القدس في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية.

وانتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل معارضة عدم تنفيذ السلطة الفلسطينية لقرارها المتخذ واعتبرت أنه "لا يزال حبيس الأدراج وسيبقي دون أي قيمة ما لم يتحول لخطوات عملية".