عشرات القتلى في انفجار بمطار الشُعيرات السوري

القاهرة - (مصراوي):

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، بأن انفجارا وقع في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي وسط البلاد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى.

وأضافت أن الانفجار "نجم عن خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية" وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى دون أن ترد تفاصيل إضافية.

من جانبه كشف مصدر عسكري فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار أدى إلى سقوط نحو 20 قتيلا بينهم ضباط.

ولم يصدر عن الجيش السوري بيان رسمي بهذا الشأن، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

ويعتبر مطار الشعيرات من أكبر المطارات العسكرية في سوريا ويقع في ريف حمص الغربي.

يُذكر أن سلاح الجو الأمريكي كان قد استهدف في أبريل 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.

وتعاني سوريا، منذ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (الإرهابيان المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.