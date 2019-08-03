كندا تُجلي سكان قرية بعد خروج قطار يحمل موادّ قابلة للاشتعال عن مساره

أوتاوا – (أ ش أ):

أجلت السلطات الكندية، اليوم السبت، سكان قرية "إرفين" في منطقة ألبرتا الواقعة جنوب البلاد تحسبًا لاحتمال حدوث تلوث كيميائي في المنطقة خاصة، عقب حادث خروج قطار يحمل موادّ قابلة للاشتعال عن مساره.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن ما بين (12) و(15) عربة تحمل مادة خطيرة خرجت عن القضبان وبداخلها موادّ قابلة للاشتعال، لم يتم تحديد نوعها، كما لم يتم إيضاح أسباب الحادث.

ويقوم ضباط الشرطة ورجال الإطفاء بالعمل في موقع الحادث، كما قام ممثلو شركة السكك الحديدية الكندية (Pacific Pacific Railway) بإرسال ممثليهم إلى هناك.