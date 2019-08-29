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    بومبيو: علاقات واشنطن ولندن ستصبح أقوى بعد "البريكست"

    09:12 م الخميس 29 أغسطس 2019
    بومبيو: علاقات واشنطن ولندن ستصبح أقوى بعد "البريكست"

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن - (أ ش أ)

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو إن العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا ستصبح أقوى بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بعد أن يتحول (البريكست) إلى واقع بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

    وأضاف بومبيو - في تصريحات اليوم /الخميس/ - أن هناك علاقات خاصة للغاية تربط بين واشنطن ولندن، مبديا ثقته في أن تستمر هذه العلاقات وتنمو.

    ولفت إلى أن بلاده لا تريد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط الذي يفرض قيودا على العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يمكنهما القيام به من الكثير من الأمور التي تصب في صالح البلدين سواء اقتصاديا أو أمنيا أو دبلوماسيا.

    وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير خارجيته دومينيك راب مصممان على أن يحققا ما طلب شعبهما من الحكومة القيام به فيما يخص الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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