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    جونسون يطلب تعليقا مؤقتا لعمل البرلمان البريطاني

    12:29 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    جونسون يطلب تعليقا مؤقتا لعمل البرلمان البريطاني

    رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

    لندن - (د ب أ):

    أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه طلب تعليقا مؤقتا لعمل البرلمان من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، في إجراء من شأنه إعاقة جهود النواب الذين يطمحون إلى عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

    وقال في خطاب للنواب :"هذا الصباح، تواصلت مع جلاله الملكة لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر، قبل بدء الدورة الثانية للبرلمان بخطاب للملكة يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر".

    وكان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن دعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإحباط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر لذلك في الحادي والثلاثين من تشرين أول/أكتوبر حتى إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات المستقبلية مع التكتل.

    رئيس الوزراء البريطاني البرلمان البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي

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