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    ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحث كوريا الشمالية على التفاوض

    11:22 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحث كوريا الشمالية على التفاوض

    كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

    نيويورك - (د ب أ)

    حثت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية على التفاوض مع الولايات المتحدة ، فيما أدانت إطلاقها الأخير للصواريخ الباليستية.

    وقالت الدول الثلاث في بيان أصدره نائب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة يورجن شولتز "نؤكد مجددا إدانتنا للإطلاق المتكرر الاستفزازي للصواريخ التي تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي."

    وجاء البيان عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، بشأن كوريا الشمالية الذي طلبته الدول الثلاث.

    ودعت الدول كوريا الشمالية إلى "الدخول في مفاوضات مجدية مع الولايات المتحدة على النحو المتفق عليه بين الرئيس ترامب وكيم جونج أون في 30 يونيو الماضي".

    يشار إلى أن كوريا الشمالية قامت بسبع عمليات إطلاق لصواريخ في أقل من شهر.

    كان ترامب وكيم قد عقدا قمتين في منتصف عام 2018ومطلع العام الحالي في سنغاورة وفيتنام على التوالي بشان البرنامج النووي لبيونج يانج دون احراز تقدم.

    كوريا الشمالية كيم جونج أون ألمانيا فرنسا بريطانيا الصواريخ الباليستية

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