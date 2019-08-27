حملة أمنية في ولايتين بألمانيا لمكافحة استغلال العمالة غير الشرعية

بيرنا- (د ب أ):

شنت الشرطة الاتحادية الألمانية حملة أمنية في ولايتي سكسونيا-أنهالت وتورينجن لمكافحة استغلال العمالة غير الشرعية.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إنه تم تفتيش 12 عقارا في مدن أرنشتيت وإرفورت وإلميناو وإشترساوزن وبراونسبيدرا في إطار الحملة.

وأضاف المتحدث أن السلطات ألقت القبض على زوجين مشتبه بهما في مدينة إرفورت.

وغردت الشرطة الاتحادية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المشتبه بهما متهمان بتهريب عمالة من شرق أوروبا إلى ألمانيا وتزويدهم ببطاقات هوية مزيفة وإعارتهم لشركات.