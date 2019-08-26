إيران والصين تؤكدان على العلاقات الاستراتيجية بينهما

بكين - (د ب أ):

أكدت الصين وإيران على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بينهما ، مشددتين على تعزيز تلك العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية و الثقافية و الطاقة وجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،اليوم الاثنين، مع نظيره الصيني وانج يي وبحث معه أهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية،بحسب وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية.

واعتبر وزير الخارجية الصيني خلال هذا اللقاء، الاتفاق النووي انجازاً دبلوماسياً مهماً ورمزاً للتعددية، ورفض اي توجه احادي منوها بعزيمة الصين على التعاون مع ايران والمجتمع الدولي للحفاظ على هذا الانجاز الدولي المهم.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول اهم التطورات الاقليمية ومن بينها في الخليج وشمال افريقيا وامريكا اللاتينية.

كان ظريف قد وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين العاصمة الصينية بكين في إطار جولة آسيوية تشمل أيضا اليابان وماليزيا.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن زيارة ظريف للصين تأتي تلبية لدعوة من نظيره الصيني .

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن ظريف سوف يبدأ الأحد جولة آسيوية لدول الصين واليابان وماليزيا، ولكن نظرا للزيارة المفاجئة التي قام بها إلى فرنسا أمس الأحد لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع، فقد تأخر بدء الجولة الآسيوية إلى فجر اليوم الاثنين.

تأتي زيارات ظريف لفرنسا وجولته الاسيوية وسط توترات بين إيران والولايات المتحدة بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي على طهران. والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا وقعت على الاتفاق النووي ومازالت متمسكة به.