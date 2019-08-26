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    ماكرون: الرئيس الأمريكي قد يلتقي روحاني خلال أسابيع.. وترامب يعلق

    05:17 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    ماكرون: الرئيس الأمريكي قد يلتقي روحاني خلال أسابيع.. وترامب يعلق

    ترامب و روحاني

    باريس - (د ب أ):

    صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، الاثنين، أن ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني قد يلتقيان في غضون أسابيع.

    وعقب الرئيس الأمريكي، أنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني، ولكن في الوقت المناسب.

    بينما قال الرئيس الفرنسي، إن روحاني أبلغه بأنه منفتح على لقاء الرئيس الأمريكي.

    وتوترت الأوضاع بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي العام الماضي.

    حسن روحاني باريس فرنسا إيمانويل ماكرون ترامب إيران

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