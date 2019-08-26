دولة الاحتلال تسعى لتوسيع الاستيطان في الضفة ردًا على هجوم بقنبلة قاتل

تل أبيب - (د ب أ):

يسعى رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى بناء منازل جديدة في مستوطنة دوليف بالضفة الغربية في أعقاب هجوم بقنبلة، أدى إلى مقتل فتاة إسرائيلية 17 عاما، يوم الجمعة.

وأصدر نتنياهو اليوم الاثنين تعليماته إلى المدير العام لمكتب رئيس الوزراء بتقديم طلب إلى لجنة التخطيط لبناء نحو 300 وحدة سكنية جديدة في دوليف، الواقعة شمال غرب رام الله.

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه: "سوف نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا. سنواصل تعزيز وتطوير (المستوطنات)".

وأصيب والد الفتاة الذي يبلغ عمره 46 عامًا، وشقيقها 19 عامًا، في الهجوم بالقنبلة بجروح خطيرة.

وفي الأيام الأخيرة، اعتقل جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي العديد من المشتبه بهم فيما يتعلق بالهجوم، بما في ذلك اثنين من نشطاء حركة حماس.

وغالبًا ما يأتي بناء منازل جديدة في المستوطنات ردًا من إسرائيل على الهجمات الفلسطينية ضدها، كما تقوم السلطات الإسرائيلية بهدم منازل المهاجمين وعائلاتهم.

ويعيش الآن أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.