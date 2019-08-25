جونسون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق ليس بالمؤكد

القاهرة - (مصراوي):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن فرص خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عبر اتفاق مع بروكسيل ليست بالمؤكدة.

ويمثل حديث جونسون تراجعا عن تصريحات سابقة قال فيها إن فرص خروج لندن من الكتلة الأوروبية دون اتفاق هي " واحد في المليون"، بحسب "بي بي سي".

وقال جونسون في مقابلة اجراها مع بي بي سي إن " الأمور كلها تعتمد على أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي".