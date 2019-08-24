الصين تدعو كندا وأمريكا إلى إطلاق سراح المديرة المالية لـ"هواوي"

بكين - أوتاوا – (أ ش أ):

دعت الصين، كندا والولايات المتحدة إلى إطلاق سراح كبيرة المديرين الماليين في شركة (هواوي) الصينية للتكنولوجيا "منغ وان تشو" ، بصورة فورية مع ضمان عودتها الآمنة إلى الصين.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في كندا - في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم السبت - إن "حادثة منغ وان تشو ليست مجرد قضية قضائية، وإنما هي استخدام الولايات المتحدة لسلطة الدولة للعمل مع حليف بعينه لقمع شركة تكنولوجيا فائقة صينية خاصة بتهم لا مبرر لها".

وأضاف أن احتجاز الكنديين "مايكل كوفريج ومايكل سبافور" من قبل السلطات الصينية "مختلف تماما في طبيعته" عن قضية منغ، موضحا أن الكنديين "تم توقيفهما وفقا للقانون بناء على الاشتباه في ارتكاب جرائم تهدد الأمن الوطني للصين".

وتابع أن "الصين دولة تتمتع بسيادة القانون، وسلطاتها القضائية تتعامل مع القضايا بشكل مستقل وفقا للقانون، وأنه يجب على جميع الدول احترام السيادة القضائية للصين وعدم انتقاد الصين بشكل عشوائي في المسائل التي تقع ضمن سيادتها القضائية".

وكانت السلطات الكندية احتجزت "منغ وان تشو" في الأول من ديسمبر الماضي في مطار فانكوفر الدولي بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي تطالب بتسليمها على خلفية تهم بالاحتيال، فيما نفت كل من منغ وشركة (هواوي) مرارا ارتكاب أي مخالفات.