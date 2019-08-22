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    الاحتلال يطلق الرصاص الحي على فلسطينيين قرب السياج الحدودي شرق غزة

    11:19 م الخميس 22 أغسطس 2019
    الاحتلال يطلق الرصاص الحي على فلسطينيين قرب السياج الحدودي شرق غزة

    الاحتلال الإسرائيلي

    القاهرة – مصراوي:

    أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، الخميس، النار على مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الحدودي.

    وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وتوجهت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر إلى المكان بحثا عن مصابين لنقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج.

    وأكدت الوكالة أن مواقع الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في منطقة "ملكة" شرق المدينة تقوم بإطلاق قنابل إنارة في الأجواء الشرقية للمدينة.

    الاحتلال الإسرائيلي فلسطين قطاع غزة إطلاق نار

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