ايران تكشف عن منظمة دفاع صاروخية محلية الصنع

طهران- (أ ف ب):

كشفت إيران، الخميس، عن منظمة دفاع صاروخية جديدة بعيدة المدى محلية الصنع فيما تتصاعد الخلافات بين طهران وواشنطن.

وصرح مسؤولون إيرانيون سابقاً أن "باور 373" هي أول منظومة صواريخ دفاعية بعيدة المدى تطورها إيران محلياً.

وبدأت ايران في صنع منظومة "باور 373" (وتعني الإيمان) بعد تعليق شراء منظومة "اس-300" الروسية في 2010 بسبب العقوبات الدولية.

وشارك الرئيس الإيراني حسن روحاني في حفل الكشف عن منظومة الصواريخ ارض-جو المتنقلة، وأمر بإضافتها إلى شبكة الدفاع الصاروخي الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن "منظومة باور-373 الصاروخية تناسب جغرافية ايران ويزيد مداها عن مئتي كيلومتر (...) وتنافس أنظمة صواريخ روسية وأميركية مثل اس-300 وباتريوت".

وقال روحاني في تصريحات متلفزة عقب الكشف عن المنظومة في "يوم صناعات الدفاع الوطنية" إنها "أفضل من اس-300 وقريبة من اس-400"،

وأظهرت صور عرضها مكتبه، النظام الصاروخي على ظهر شاحنات عسكرية في طهران.

وفي مارس 2016 نشرت ايران نظام اس-300 بتأخير دام سنوات، بعد التوصل الى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى في العام الذي سبق، مما سمح برفع العقوبات المفروضة عليها.

ويأتي الكشف عن المنظومة الخميس وسط تصاعد التوترات مع واشنطن، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي وإعادة فرضه العقوبات على ايران.