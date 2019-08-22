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    الجزائر: مذكرة توقيف دولية بحق وزير النفط الأسبق

    01:00 م الخميس 22 أغسطس 2019
    الجزائر: مذكرة توقيف دولية بحق وزير النفط الأسبق

    شكيب خليل

    القاهرة- (مصراوي):

    أصدرت المحكمة العليا الجزائرية مذكرة توقيف دولية ضد وزير النفط الأسبق، شكيب خليل، بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات الحضور إلى التحقيق القضائي بتهم فساد"، حسبما أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، الخميس.

    وأعلنت المحكمة في أبريل الماضي أنها استدعت خليل، لسماع أقواله بشأن صفقتين أبرمتهما شركة "سوناطراك" الجزائرية مع شركتين أجنبيتين، حيث يُشتبه بتهريبه أموالاً للخارج وإبرام صفقات غير قانونية.

    وحملت نشرة الضبط والإحضار، التي عممتها قيادتا الدرك والشرطة الجزائرية، على كافة وحداتها ومصالحها، حملت كافة تفاصيل هوية ومقر إقامة الوزير الأسبق.

    ويُعرف وزير الطاقة الأسبق باسم شكيب خليل، غير أن اسمه الكامل حسب وثائق هويته هو "محمد شكيب خليل"، وهو من مواليد 8 أغسطس 1939 بوهران.

    شكيب خليل الجزائر مذكرة توقيف دولية تهم فساد

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