إضرام النيران في معقل لطالبان بإقليم "بروان" الأفغاني

كابول - أ ش أ:

أعلنت مسئولة أفغانية أن مجموعة من الأشخاص قاموا بإضرام النيران في معقل لحركة "طالبان" بإحدى القرى في مقاطعة "شينواري" بإقليم "بروان" الواقع وسط البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس عن المتحدثة باسم حاكم الإقليم "وحيدة شهكر" قولها انه تم تدمير عدد من الأسلحة والمتفجرات في الحادث، كما انسحب مقاتلو طالبان من المنطقة.. مشيرة إلى أنه لم يسقط ضحايا في صفوف الحركة.

ولم يرد أي تعليق من جانب حركة "طالبان" على هذه الأحداث.