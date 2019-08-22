  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    إضرام النيران في معقل لطالبان بإقليم "بروان" الأفغاني

    08:52 ص الخميس 22 أغسطس 2019
    إضرام النيران في معقل لطالبان بإقليم "بروان" الأفغاني

    الجيش الافغاني

    كابول - أ ش أ:

    أعلنت مسئولة أفغانية أن مجموعة من الأشخاص قاموا بإضرام النيران في معقل لحركة "طالبان" بإحدى القرى في مقاطعة "شينواري" بإقليم "بروان" الواقع وسط البلاد.

    ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس عن المتحدثة باسم حاكم الإقليم "وحيدة شهكر" قولها انه تم تدمير عدد من الأسلحة والمتفجرات في الحادث، كما انسحب مقاتلو طالبان من المنطقة.. مشيرة إلى أنه لم يسقط ضحايا في صفوف الحركة.

    ولم يرد أي تعليق من جانب حركة "طالبان" على هذه الأحداث.

    هذا المحتوى من

    متفجرات حركة طالبان أفغانستان

    الخبر التالى:

    حاكم واشنطن ينسحب من السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان