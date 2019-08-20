ترامب يوافق على تقليص خطط خفض المساعدات الخارجية استجابة لبومبيو

واشنطن - (د ب أ):

قال مصدران مطلعان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تقليص شديد لخطط خفض المساعدات الأمريكية الخارجية بعد أن أقنعه وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن هذه الخطط.

كان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشن" قد قال يوم الاثنين الماضي إن ترامب وافق على تقليص الخفض المنتظر في المساعدات الخارجية ليصبح الخفض في حدود عدة مئات من ملايين الدولارات، في حين كان مكتب الإدارة والميزانية الأمريكية يطالب بخفض المساعدات بنحو 4 مليارات دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن خفض المساعدات سيقتصر على باكستان ودول أمريكا الوسطى، مضيفة أن مسؤولي مكتب الإدارة والميزانية والقائم بأعمال رئيسه روسل فوت مازالوا يعتقدون أنهم قادرون على إقناع الرئيس الأمريكي بزيادة الخفض وإنهم يحتاجون إلى مواصلة الجهود لتغيير رأيه

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن الرئيس مازال يدرس قراره، وأنه قد يتراجع عن فكرة الانحياز الكامل إلى رأي بومبيو ومنوشن. وأضاف المسؤول إن ترامب قال خلال الأيام الأخيرة إنه يدعم خفضا للمساعدات بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار.

كان ترامب قد قال للصحفيين أول أمس "قدمنا مليارات ومليارات الدولارات إلى الدول التي لا تحبنا والتي لا تحبنا حتى ولو قليلا".

وأشارت بلومبرج إلى أنه لم يتضح حتى الان ما إذا كان الكونجرس سيوافق على حزمة التخفيضات التي يريدها الرئيس ترامب. ومن المتوقع أن يواجه الخفض معارضة من جانب أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين يجب أن يوافقوا على الموازنة.

وتقول المنظمات غير الحكومية إن خفض المساعدات الأمريكية سيضر بالعديد من المشروعات الحيوية في مختلف دول العالم ويدمر قيادة الولايات المتحدة للعالم.