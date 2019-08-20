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إسرائيل تقترح على سكان قطاع غزة "الهجرة طوعًا"

09:35 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2019
إسرائيل تقترح على سكان قطاع غزة "الهجرة طوعًا"

قطاع غزة

تل أبيب- (د ب أ):

نقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مصدر سياسي أن دولة الاحتلال اقترحت على عدة دول استيعاب فلسطينيين يرغبون في الهجرة من قطاع غزة "من دون رجعة".

ووصفت الهيئة المصدر بـ"الكبير في حاشية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضاف المصدر أن إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات على أن تنطلق من مطارات سلاح الجو في جنوب البلاد.

إلا أن المصدر كشف أن "أيا من الدول التي تم الاتصال بها بما فيها دول شرق أوسطية لم ترد على هذا الاقتراح إيجابيًا".

ووصف النائب بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي ما يتردد عن تشجيع الهجرة طوعا من قطاع غزة بأنها "عملية ترحيل طوعية".

الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة تهجير الفلسطينيين
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