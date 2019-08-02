إصابة 3 أشخاص في انفجارات صغيرة في بانكوك

بانكوك - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن ثلاثة أشخاص، على الأقل، أصيبوا في عدة انفجارات صغيرة وقعت أنحاء متفرقة من العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن ستة انفجارات وقعت في ثلاثة أماكن، بينهما انفجاران في محطة "سكايترين" في حي سيلوم التجاري بالمدينة في ساعة الذروة الصباحية. ولا تتسم حالات المصابين بالخطورة.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن 4 اشخاص أصيبوا في الانفجارات.

وأصدر رئيس الوزراء التايلاندي بريوت تشان أوتشا أوامر بإجراء تحقيق فوري في الانفجارات، وفقًا لما ذكرته متحدثة، مضيفة أنه "جرى تشديد لإجراءات الأمنية".

وكتب بريوت عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أدين هؤلاء الذين يقفون وراء تفجيرات هذا الصباح والتي تدمر السلام وصورة البلاد".

وتزامنت التفجيرات مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبلاد، ولكنها لم تحدث في المناطق القريبة من محل إقامته أو تحركاته.

وذكرت تقارير أنه تم اكتشاف قنبلة قبل انفجارها، كما تم نشر خبراء المفرقعات في العديد من المواقع بالمدينة لفحص أي حقيبة أو جسم يشتبه به.