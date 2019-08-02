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    الدفاع الروسية: رصد 19 انتهاكا للهدنة في سوريا

    12:04 م الجمعة 02 أغسطس 2019
    الدفاع الروسية: رصد 19 انتهاكا للهدنة في سوريا

    وزارة الدفاع الروسية

    موسكو - أ ش أ

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة المشتركة مع تركيا في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 3 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 16 انتهاكا.

    وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن الانتهاكات وقعت في محافظات حماة واللاذقية وإدلب، مشيرة إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالهما إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.42 طن إلى حي الشيخ خضر بمدينة حلب.

    وأشارت إلى أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، ليبقى 234 فصيلا.

    وزارة الدفاع الروسية سوريا روسيا موسكو الهند
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