إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تستعد لسحب آلاف الجنود في أفغانستان

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة تستعد لسحب آلاف من جنودها في أفغانستان ضمن اتفاق مع طالبان ولإنهاء حرب هناك دامت لقرابة عقدين.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة (سي إن إن) عن مصادر لم يتم الكشف عنها أنه بموجب الاتفاق سيجري تخفيض عدد القوات الأمريكية من 14 ألفا إلى ما بين ثمانية وتسعة آلاف.

ويتطلب الاتفاق أيضا من طالبان البدء بمفاوضات مباشرة مع حكومة كابول، التي تصفها الجماعة المسلحة بأنها "دمية".

وذكرت شبكة (سي إن إن) أن الاتفاق يقتضي أيضا تخفيض عدد موظفي السفارة الأمريكية في كابول وخفض عدد القوات الأمنية.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن قال زلماي خليل زاد ، الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة "لإبرام اتفاق" إذا قامت طالبان بدورها في إحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين.

وتعقد الولايات المتحدة وحركة طالبان منذ العام الماضي لقاءات أملا في إيجاد حل سلمي للنزاع في أفغانستان. ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام القلائل القادمة.

وقال المتحدث باسم طالبان ، ذبيح الله مجاهد، الخميس إن "هناك أملا في التوصل إلى حل خلال هذه الجولة".

وتريد واشنطن قبل كل شيء ضمانات من طالبان بألا تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين، في حين تركز حركة طالبان على ضمان انسحاب جميع القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان.

وحسب الولايات المتحدة، ينبغي أن يتضمن أي اتفاق أيضا وقفا لإطلاق النار.