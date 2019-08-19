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إلغاء 41 رحلة في مطار فرانكفورت بسبب سوء الأحوال الجوية

08:57 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
إلغاء 41 رحلة في مطار فرانكفورت بسبب سوء الأحوال الجوية

مطار فرانكفورت

فرانكفور- (د ب أ):

تسببت عاصفة رعدية شديدة في اضطراب حركة الطيران في مطار فرانكفورت الدولي غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم شركة "فرابورت" المشغلة للمطار اليوم الاثنين، إنه تم إيقاف تخليص إجراءات السفر على نحو مؤقت لحماية العاملين والركاب.

وبحسب البيانات، تم إلغاء 41 رحلة، معظمها داخلية، مساء أمس الأحد جراء ذلك، كما تم تغيير مسار ثماني رحلات.

كما عانت حركة السكك الحديدية في أجزاء من ألمانيا من اضطرابات، حيث تسببت عواصف رعدية وأمطار في عرقلة حركة القطارات في عدد من المدن بولاية هيسن الألمانية، بينها فرانكفورت.​

مطار فرانكفورت سوء الأحوال الجوية عاصفة رعدية شديدة رحلات جوية

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