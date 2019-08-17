  • عاجل:وكيل دياز يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي مع موكله

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

    الهند وباكستان تتبادلان إطلاق النار عبر الحدود بعد جلسة مجلس الأمن بشأن كشمير

    02:24 م السبت 17 أغسطس 2019
    الهند وباكستان تتبادلان إطلاق النار عبر الحدود بعد جلسة مجلس الأمن بشأن كشمير

    الهند وباكستان

    كشمير- (أ ف ب):

    تبادلت الهند وباكستان إطلاق نار "كثيفا" عبر الحدود بينهما السبت، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما على إثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه.

    وتدور اشتباكات ومناوشات بشكل متقطع على خط المراقبة الذي يقسّم الإقليم المتنازع عليه منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.

    ويأتي تبادل إطلاق النار بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير في 5 اغسطس الجاري. الأمر الذي أثار تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.

    وقال مسؤول حكومي كبير في الهند لوكالة فرانس برس إنّ "تبادل إطلاق النار لا يزال جاريا"، وصفه ب"الكثيف".

    وذكرت مصادر أنّ جنديا هنديا قتل. ولم تعلق باكستان بعد على هذه التطورات.

    ومساء الجمعة، نجحت الصين والهند في عقد اجتماع لمجلس الأمن حول كشمير، خلف الأبواب المغلقة، لأول مرة منذ الحرب بين الهند وباكستان في العام 1971.

    من جهة أخرى، بدأت السلطات الهندية السبت إعادة خدمة الهواتف تدريجيا في المنطقة المضطربة، بعد أسبوعين تقريبا من انقطاع كامل للاتصالات تم فرضه قبل ساعات من قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم.

    وقال قائد الشرطة المحلية لفرانس برس أن 17 من أصل مئة خط هاتفي أعيدت تشغيلها السبت. لكن الهواتف النقالة والانترنت ما زالت مقطوعة.

    وبسبب خشية الحكومة المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، تخضع كشمير التي باتت تابعة للإدارة الهندية المركزية لإجراءات مشددة منذ الرابع من أغسطس، أي قبل يوم من حرمان نيودلهي المنطقة من الحكم الذاتي.

    ونُشر عشرات الآلاف من عناصر القوات الإضافيين، انضموا إلى نصف مليون منتشرين هناك، ما حول أجزاء من مركز المنطقة، مدينة سريناغار، إلى حصن تنتشر فيه حواجز الطرق والأسلاك الشائكة.

    هذا المحتوى من

    الهند باكستان إطلاق النار مجلس الأمن كشمير

    الخبر التالى:

    الإمارات: فتح باب الترشح لعضوية البرلمان غدا الأحد والإنتخابات 5 أكتوبر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان