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    بالأحضان .. الحيوانات البرية تستقبل طائرة لهواة السفاري لحظة هبوطها في كينيا

    09:44 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    بالأحضان .. الحيوانات البرية تستقبل طائرة لهواة السفاري لحظة هبوطها في كينيا

    لم تنج الحيوانات بعد الاصطدام بالطائرة

    نيروبي - (د ب أ):

    شهدت مجموعة من السياح استقلت طائرة إلى محمية للحياة البرية في كينيا أول فقرة في برنامج رحلة السفاري قبل أن يغادروا مقاعدهم ، حيث اصطدمت طائرتهم باثنين من الحيوانات البرية على مدرج المطار لحظة هبوط الطائرة.

    وقالت شركة سفاري لينك في بيان لها اليوم الجمعة، إنه لم يصب أحد من السياح في الحادث.

    ولم يحالف الحظ الحيوانات البرية ، حيث ذكرت صحيفة "ذا ستاندارد" المحلية أنه لم ينج أي منها.

    ولم تكشف الشركة عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة التي يمكنها أن تحمل ما يصل إلى 86 راكبا.

    اصطدام طائرة مقتل حيوان بري كينيا

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