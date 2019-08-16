مقتل 7 من المعارضة المسلحة و5 من القوات الحكومية السورية في قصف متبادل بإدلب

إدلب، سوريا (د ب أ)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن محاور التماس على المحاور الشرقية والشمالية الغربية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي تشهد عمليات قصف متبادل بشكل مكثف أسفرت عن مقتل 7 من المعارضة المسلحة و5 من القوات الحكومية السورية.

وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن القوات السورية تمكنت من استعادة السيطرة على قرية مدايا وتلة في محيطها جنوب إدلب بعد اشتباكات مع فصائل ومجموعات جهادية.

كان المرصد قد اشار إلى مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين بجراح جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على قرية حيش بريف إدلب الجنوبي قبيل منتصف ليل أمس.

وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الحربية السورية الحكومية بعد منتصف الليل وصباح اليوم نحو 23 غارة جوية استهدفت خلالها التمانعة وخان شيخون والركايا وكفرسجنة وترعي والشيخ مصطفى ومعرة حرمة وحيش ومحاور القتال جنوب إدلب، فيما ألقت الطائرات المروحية ما لا يقل عن 27 برميلا متفجرا على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، والشيخ دامس وحيش ومحيط خان شيخون والشيخ مصطفى ومعرة حرمة ومحاور القتال في ريف إدلب الجنوبي.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى 3398 شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 من إبريل الماضي حتى اليوم الجمعة.