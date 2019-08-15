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    موسكو تدعو واشنطن إلى إعلان تجميد نشر الصواريخ في أوروبا وآسيا

    07:34 م الخميس 15 أغسطس 2019
    موسكو تدعو واشنطن إلى إعلان تجميد نشر الصواريخ في أوروبا وآسيا

    وزارة الخارجية الروسية

    موسكو - (أ ش أ)

    أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو غير معنية بحدوث أزمات صواريخ جديدة، ولن تنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى برية التمركز، في أوروبا أو في آسيا والمحيط الهادئ، إذا لم تفعل واشنطن ذلك.

    وقال فلاديمير يرماكوف مدير إدارة حظر الانتشار ومراقبة التسلح في الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن واشنطن لم تبد حتى الآن، أي اهتمام بفرض تجميد اختياري متبادل في هذا المجال.

    وأضاف يرماكوف: "روسيا كدولة مسؤولة ليست معنية بظهور أزمات صاروخية جديدة وفي هذا الصدد، أود التذكير بالقرار الذي اتخذ على أعلى مستوى بعدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى أرضية التمركز، في أوروبا أو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حتى تظهر الصواريخ الأمريكية من فئة مماثلة هناك.. وكخطوة منطقية من جانب واشنطن وحلفائها، تهدف لضمان القدرة على التكهن وخلق أساس بناء لمزيد من الحوار، نرى ضرورة إعلان تجميد نشر الصواريخ في أوروبا وآسيا.. ولكن حتى الآن، لا نرى أي اهتمام بهذا القرار من قبل زملائنا الأمريكيين".

    وشدد على أن الطلبات الأمريكية، المتعلقة بنشر هذه الصواريخ أرضية التمركز، بأي شكل من الأشكال، لا يمكن إلا أن تثير قلقا جديا.

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