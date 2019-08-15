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    وزير الدفاع الروسي يؤكد دعم بلاده لفنزويلا ضد واشنطن

    07:17 م الخميس 15 أغسطس 2019
    وزير الدفاع الروسي يؤكد دعم بلاده لفنزويلا ضد واشنطن

    وزيرا الدفاع الروسي سيرجي شويجو

    موسكو - (د ب أ):

    أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الخميس عن دعم بلاده لجهود فنزويلا لمواجهة "محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير الحكومة المنتخبة بشكل قانوني".

    وأدلى شويجو بتصريحاته في لقاء مع نظيره الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز في موسكو، بحسب مقتطفات لحوارهما نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

    ونقلت عن شويجو القول: "ندعم جهود حكومة الجمهورية (الفنزويلية) التي ترمي إلى تنفيذ سياسة خارجية مستقلة والتصدي للمحاولات الأمريكية لتغيير الحكومة المنتخبة بشكل قانوني".

    وتعد روسيا أحد أقوى داعمي الحكومة الفنزويلية التي تعاني من الأزمات، حيث أن موسكو أقرضت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.

    وسط نقص في الغذاء والدواء، تأرجح الاقتصاد الفنزويلي المعتمد على النفط واقترب من حافة الانهيار، ما أدى إلى احتجاجات حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

    وأدانت الولايات المتحدة مادورو ودعمت خصمه السياسي زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا مؤقتا.

    وقام خبراء الدفاع الروسي بزيارتين علنيتين على الأقل لفنزويلا العام الجاري، فيما تبقي الدولتان على روابط عسكرية وثيقة.

    سيرجي شويجو وزارة الدفاع الروسية فنزويلا الولايات المتحدة
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