روسيا:إزالة قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من الكرملين

موسكو - (د ب أ):

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية اليوم الخميس، أن السلطات الروسية أزالت قنبلة غير منفجرة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية من الكرملين، في قلب موسكو.

والكرملين، الذي يعنى اسمه "الحصن"، هو المقر الرئيسي للسلطة السياسية بالبلاد ومقر إقامة زعيمها.

وقصفت القوات الألمانية النازية المدينة خلال معركة موسكو 1941-1942. وانتهت المعركة بانتصار حاسم للاتحاد السوفيتي انذاك ، الأمر الذي حول مسار الحرب.

وتم اكتشاف القنبلة على عمق كبير أسفل الكرملين خلال تنقيب عن الأثار.