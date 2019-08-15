  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    روسيا:إزالة قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من الكرملين

    05:38 م الخميس 15 أغسطس 2019
    روسيا:إزالة قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من الكرملين

    الكرملين

    موسكو - (د ب أ):

    ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية اليوم الخميس، أن السلطات الروسية أزالت قنبلة غير منفجرة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية من الكرملين، في قلب موسكو.

    والكرملين، الذي يعنى اسمه "الحصن"، هو المقر الرئيسي للسلطة السياسية بالبلاد ومقر إقامة زعيمها.

    وقصفت القوات الألمانية النازية المدينة خلال معركة موسكو 1941-1942. وانتهت المعركة بانتصار حاسم للاتحاد السوفيتي انذاك ، الأمر الذي حول مسار الحرب.

    وتم اكتشاف القنبلة على عمق كبير أسفل الكرملين خلال تنقيب عن الأثار.

    الكرملين موسكو روسيا الحرب العالمية الثانية قنبلة

    الخبر التالى:

    ترامب يحرض ضدهما.. إسرائيل تمنع "عمر" و"طليب" من دخول أراضيها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان