23 مصابا إثر هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد اصطدامها بسرب طيور

موسكو- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية بأن 23 شخصا أصيبوا بجروح في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية كانت تقل أكثر من 230 شخصا بعد اصطدامها بسرب طيور.

وذكر التقرير أن معظم الجرحى، وبينهم العديد من الأطفال، أصيبوا بجروح وكدمات، إلا أن أحدهم أصيب بجروح خطيرة.

وكانت الطائرة، التي تشغلها شركة خطوط أورال الجوية الروسية، قد اصطدمت بسرب من طيور النورس بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جوكوفسكي الدولي القريب من موسكو، فاضطر الطيارون إلى العودة إلى المطار ومحاولة الهبوط الاضطراري.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الطائرة، وهي من طراز "إيرباص 321 "، بعد هبوطها في حقل ذرة يبعد كيلومتر واحد من المطار. وتم إجلاء الركاب من الطائرة وخرجوا من حقل الذرة سيرا على الأقدام.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية ذكرت أنه تم إخماد حريق بالطائرة.