  • عاجل:ليفربول يُتوج بكأس السوبر الأوروبية بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    اشتعال النيران في طائرة ركاب لدى هبوطها اضطراريا قرب موسكو

    06:36 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    اشتعال النيران في طائرة ركاب لدى هبوطها اضطراريا قرب موسكو

    موسكو - (د ب أ):

    ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء صباح اليوم الخميس، أن طائرة ركاب من طراز "إيه 321" من إنتاج شركة إيرباص، هبطت اضطراريا قرب موسكو.

    وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن طائرا اصطدم بجسم الطائرة مما تسبب في تلف أحد محركاتها.

    وأضافت أن النيران اشتعلت بالطائرة لدى هبوطها ، وأنه تم إجلاء الركاب.

    ولم تكشف الوكالة على الفور عن الدولة التي تتبعها تلك الطائرة أو عن عدد الركاب وما إذا كانت هناك إصابات بينهم.

    هبوط اضطراري موسكو اندلاع حريق

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء الهندي يستحدث منصبا دفاعيا جديدا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان