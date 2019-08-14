الهند تعتزم تخفيف حظر التجول في كشمير بعد عيد الاستقلال

نيودلهي- (أ ف ب):

أعلن حاكم ولاية جامو كشمير، أن حظر التجول المفروض على القسم الهندي من كشمير سيخفف بعد عيد الاستقلال الخميس، لكن خطوط الهاتف والانترنت ستبقى مقطوعة، كما نقلت عنه وسائل غعلام محلية الأربعاء.

وقال الحاكم ساتيا بال مالك في مقابلة نشرتها صحيفة "تايمز اوف انديا" الأربعاء: "لا نريد أن نقدم للعدو وسائل الاتصالات هذه قبل ان تهدأ الأمور". واضاف "بحلول أسبوع او عشرة أيام سيكون كل شيء على ما يرام وسنفتح تدريجيا خطوط الاتصالات".

وتخضع كشمير ذات الغالبية المسلمة والتي تطالب بها باكستان ايضا، منذ 4 اغسطس لاغلاق كامل مع قطع الاتصالات وفرض قيود شديدة على حركة السير من قبل السلطات الهندية بعد اعلانها الغاء الحكم الذاتي الممنوح للقسم الهندي من كشمير.

وخوفا من تظاهرات حاشدة، نشرت الهند أيضا عشرات آلاف الجنود لمراقبة تطبيق القرار المفاجىء الذي اتخذه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأعلن ناطق باسم وزارة الداخلية الهندية الثلاثاء على تويتر ان القيود "يجري تخفيفها بشكل تدريجي" في ولاية جامو كشمير.

وبحسب سكان المنطقة، فإن هذا الاغلاق لم يمنع حوالى 8 آلاف شخص من التظاهر بعد صلاة الجمعة الماضي، حيث قامت قوات الأمن بتفريقهم بالقوة باطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأكد الناطق أيضا للمرة الأولى أن مواجهات وقعت بعد صلاة الجمعة الماضي.



وخففت السلطات القيود مؤقتا، الأحد، لإفساح المجال امام السكان للقيام بمشترياتهم مع حلول عيد الأضحى. لكن قيودا مشددة فرضت مجددا بعد تظاهرات ضمت مئات الاشخاص بحسب بعض السكان.

وأوقع التمرد الانفصالي عشرات آلاف القتلى معظمهم من المدنيين في هذه المنطقة منذ 1989. وتطالب مختلف المجموعات المتمردة إما بالاستقلال أو الالتحاق بباكستان.

وسيزور رئيس الوزراء الاكستاني عمران خان الأربعاء كشمير الباكستانية حيث يلقي خطابا أمام المجلس التشريعي.